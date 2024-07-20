Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi (2)

İLÇELERDEHEYELAN TEMİZLİĞİ

Trabzon'da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde yollar göle dönerken, yüksek kesimli ilçelerde birçok noktada heyelanlar oldu. Bazı ilçelerde rüzgar ve yağışın etkisiyle ağaçlar yola devrildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağanak nedeniyle ilçelerde yaşanan su taşkınları ve heyelanlara müdahale edip, iş makineleriyle temizlik çalışmalarını gün boyu sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dün başlayan ve bugün sabahın erken saatlerine kadar devam eden şiddetli yağışın getirdiği su baskınları ve heyelanlara karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ ekiplerimiz hazır beklediler. İlçelerimizden gelen ihbarlar üzerine anında müdahalelerde bulunuldu. Ekiplerimizin çalışmaları yaşanan olumsuz etkileri minimize ederek vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemiştir. Devam eden yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale için tüm birimlerimiz hazır beklemektedir" denildi.