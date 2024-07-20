Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi (3)

        BELEDİYELERDENSEL-HEYELAN AÇIKLAMASITrabzon Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri, kentte etkili olan sağanağın yol açtığı sel, taşkın ve heyelanlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 16:25 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BELEDİYELERDENSEL-HEYELAN AÇIKLAMASI

        Trabzon Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri, kentte etkili olan sağanağın yol açtığı sel, taşkın ve heyelanlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Ekiplerin, vatandaşların mağduriyetini gidermek için yoğun çaba sarf ettiği belirtilen açıklamada, "Ortahisar ilçesi Akoluk Mahallesi'nde temizleme çalışmaları devam ederken, Araklı ilçesi Yeşilköy ve Yeşilyurt mahallelerinde anayol, grup yolu ile ilçe yollarında kapalı olan noktaların büyük bir kısmı ulaşıma açıldı, bölgede çalışmalar devam ediyor. Kapalı olan Birlik Mahallesi yolu kullanıma hazır hale getirildi. Ayvadere Mahallesi’nde kapalı olan kısmın açılması için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Arsin ilçesi Çardaklı Mahallesi'nde heyelan sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için başlatılan çalışma devam ediyor. Fındıklı, Oğuz, Gölgelik, Başdurak ile Güneyce mahallelerinde kapanan yollar ise ulaşıma açıldı. Menfez temizleme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Atayurt Mahallesi'nde kapalı yolların büyük bir bölümü açılırken Üçpınar Mahallesi anayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Yolaç Mahallesi'nde ise kapalı yollara müdahale sürüyor" denildi.

        'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

        Ortahisar Belediyesi ekipleri de kentte gece başlayan sağanağın yol açtığı heyelan ve toprak kaymalarına müdahale etti. Ekipler, taş ve toprakla dolan mahalle yollarını temizleyip, tıkanan kanal ve menfezleri de yeniden açtı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gece saatlerinden itibaren gelişmelerle ilgili yetkililerden bilgi alıp, çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Kaya, "Ekiplerimiz gece saat 2'den itibaren sahadaydı, ben de geceden bu yana süreci takip ediyorum. Ekiplerimiz heyelan ve toprak kayması meydana gelen mahallerimizde gereken çalışmaları yaptılar. Çok şükür can kaybımız yok, kapanan yollar da hızlıca ulaşıma açıldı. Ben bu çalışmaları yapan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Ortahisar Belediyesi olarak gece gündüz sahadayız. Trabzonlu hemşehrilerimiz müsterih olsun, rahat uyusunlar. Bizler sahadayız, görevimizin başındayız” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?

        Benzer Haberler

        Bakan Yerlikaya: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz ve kararlıyız
        Bakan Yerlikaya: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz ve kararlıyız
        Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi (2)
        Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi (2)
        Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Trabzon'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
        Trabzon'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
        Trabzon'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı
        Trabzon'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı
        Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi
        Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi