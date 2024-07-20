Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi (3)
BELEDİYELERDENSEL-HEYELAN AÇIKLAMASITrabzon Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri, kentte etkili olan sağanağın yol açtığı sel, taşkın ve heyelanlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.
BELEDİYELERDENSEL-HEYELAN AÇIKLAMASI
Trabzon Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri, kentte etkili olan sağanağın yol açtığı sel, taşkın ve heyelanlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Ekiplerin, vatandaşların mağduriyetini gidermek için yoğun çaba sarf ettiği belirtilen açıklamada, "Ortahisar ilçesi Akoluk Mahallesi'nde temizleme çalışmaları devam ederken, Araklı ilçesi Yeşilköy ve Yeşilyurt mahallelerinde anayol, grup yolu ile ilçe yollarında kapalı olan noktaların büyük bir kısmı ulaşıma açıldı, bölgede çalışmalar devam ediyor. Kapalı olan Birlik Mahallesi yolu kullanıma hazır hale getirildi. Ayvadere Mahallesi’nde kapalı olan kısmın açılması için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Arsin ilçesi Çardaklı Mahallesi'nde heyelan sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için başlatılan çalışma devam ediyor. Fındıklı, Oğuz, Gölgelik, Başdurak ile Güneyce mahallelerinde kapanan yollar ise ulaşıma açıldı. Menfez temizleme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Atayurt Mahallesi'nde kapalı yolların büyük bir bölümü açılırken Üçpınar Mahallesi anayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Yolaç Mahallesi'nde ise kapalı yollara müdahale sürüyor" denildi.
'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'
Ortahisar Belediyesi ekipleri de kentte gece başlayan sağanağın yol açtığı heyelan ve toprak kaymalarına müdahale etti. Ekipler, taş ve toprakla dolan mahalle yollarını temizleyip, tıkanan kanal ve menfezleri de yeniden açtı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gece saatlerinden itibaren gelişmelerle ilgili yetkililerden bilgi alıp, çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Kaya, "Ekiplerimiz gece saat 2'den itibaren sahadaydı, ben de geceden bu yana süreci takip ediyorum. Ekiplerimiz heyelan ve toprak kayması meydana gelen mahallerimizde gereken çalışmaları yaptılar. Çok şükür can kaybımız yok, kapanan yollar da hızlıca ulaşıma açıldı. Ben bu çalışmaları yapan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Ortahisar Belediyesi olarak gece gündüz sahadayız. Trabzonlu hemşehrilerimiz müsterih olsun, rahat uyusunlar. Bizler sahadayız, görevimizin başındayız” diye konuştu.
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