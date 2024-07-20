Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi (3)

BELEDİYELERDENSEL-HEYELAN AÇIKLAMASI

Trabzon Büyükşehir ve Ortahisar belediyeleri, kentte etkili olan sağanağın yol açtığı sel, taşkın ve heyelanlarla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Ekiplerin, vatandaşların mağduriyetini gidermek için yoğun çaba sarf ettiği belirtilen açıklamada, "Ortahisar ilçesi Akoluk Mahallesi'nde temizleme çalışmaları devam ederken, Araklı ilçesi Yeşilköy ve Yeşilyurt mahallelerinde anayol, grup yolu ile ilçe yollarında kapalı olan noktaların büyük bir kısmı ulaşıma açıldı, bölgede çalışmalar devam ediyor. Kapalı olan Birlik Mahallesi yolu kullanıma hazır hale getirildi. Ayvadere Mahallesi’nde kapalı olan kısmın açılması için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Arsin ilçesi Çardaklı Mahallesi'nde heyelan sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için başlatılan çalışma devam ediyor. Fındıklı, Oğuz, Gölgelik, Başdurak ile Güneyce mahallelerinde kapanan yollar ise ulaşıma açıldı. Menfez temizleme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Atayurt Mahallesi'nde kapalı yolların büyük bir bölümü açılırken Üçpınar Mahallesi anayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Yolaç Mahallesi'nde ise kapalı yollara müdahale sürüyor" denildi.