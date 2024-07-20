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        Bakan Yerlikaya: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz ve kararlıyız (2)

        ESNAFZİYARETİNDE BULUNDU, TURİSTLERLE SOHBET ETTİİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzon'da katıldığı İl Güvenlik Toplantısı'nın ardından AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 17:49 Güncelleme: 20.07.2024 - 17:55
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        Bakan Yerlikaya: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz ve kararlıyız (2)
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        ESNAFZİYARETİNDE BULUNDU, TURİSTLERLE SOHBET ETTİ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzon’da katıldığı İl Güvenlik Toplantısı'nın ardından AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Kentte esnaf ziyaretinde de bulunan Bakan Yerlikaya, vatandaş ve yabancı turistlerle sohbet etti. Görüştüğü vatandaşlarla ‘selfie’ de çektiren Bakan Yerlikaya, kent meydanında körfez ülkesinden gelen bir yabancı turistle tercüman aracılığıyla görüştü. Bakan Yerlikaya kendisine teşekkür eden turiste Trabzon’un güvenilir kent olduğunu söyleyerek, “Burası çok güzel ve güvenilir bir yer, kendilerini burada görmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin en huzurlu kentindeler” dedi.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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