Bakan Yerlikaya: Şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz ve kararlıyız (2)
ESNAFZİYARETİNDE BULUNDU, TURİSTLERLE SOHBET ETTİİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzon'da katıldığı İl Güvenlik Toplantısı'nın ardından AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.
ESNAFZİYARETİNDE BULUNDU, TURİSTLERLE SOHBET ETTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzon’da katıldığı İl Güvenlik Toplantısı'nın ardından AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Kentte esnaf ziyaretinde de bulunan Bakan Yerlikaya, vatandaş ve yabancı turistlerle sohbet etti. Görüştüğü vatandaşlarla ‘selfie’ de çektiren Bakan Yerlikaya, kent meydanında körfez ülkesinden gelen bir yabancı turistle tercüman aracılığıyla görüştü. Bakan Yerlikaya kendisine teşekkür eden turiste Trabzon’un güvenilir kent olduğunu söyleyerek, “Burası çok güzel ve güvenilir bir yer, kendilerini burada görmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin en huzurlu kentindeler” dedi.
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