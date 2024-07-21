Trabzon ve Giresun'da sel sonrası yollar temizleniyor, hasar tespitine başlandı

DOĞUKaradeniz'de selin vurduğu Trabzon ve Giresun'da iş makineleri ile çalışma yürütüldü. Yollar çamur ve balçıktan temizlenirken, bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

Doğu Karadeniz'de dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkilerinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Giresun'da da önceki gece etkili olan sağanak nedeniyle Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde bazı noktalarda taşkın, sel ve heyelanlar meydana geldi.

MAHSUR KALAN 50 KİŞİ KURTARILDI İlçe merkezlerinde bazı ev ve iş yerlerini su basarken, mahsur kalan 50 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Tirebolu ilçesine bağlı Köseler köyünde dereye yakın noktada yer alan 2 katlı boş halde bir ev de yan yattı. Bölgede göle dönen bazı yollarda çökmeler yaşanırken, 4 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi. Toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda trafik akışı Doğankent yönünden tek şeritten sağlanmaya başlandı. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de gece boyu sel bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.