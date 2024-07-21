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        Trabzon ve Giresun'da sel sonrası yollar temizleniyor, hasar tespitine başlandı

        DOĞUKaradeniz'de selin vurduğu Trabzon ve Giresun'da iş makineleri ile çalışma yürütüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 14:09 Güncelleme: 21.07.2024 - 14:15
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        Trabzon ve Giresun'da sel sonrası yollar temizleniyor, hasar tespitine başlandı
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        DOĞUKaradeniz'de selin vurduğu Trabzon ve Giresun'da iş makineleri ile çalışma yürütüldü. Yollar çamur ve balçıktan temizlenirken, bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Doğu Karadeniz'de dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkilerinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Giresun'da da önceki gece etkili olan sağanak nedeniyle Tirebolu, Espiye ve Doğankent ilçelerinde bazı noktalarda taşkın, sel ve heyelanlar meydana geldi.

        MAHSUR KALAN 50 KİŞİ KURTARILDI

        İlçe merkezlerinde bazı ev ve iş yerlerini su basarken, mahsur kalan 50 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Tirebolu ilçesine bağlı Köseler köyünde dereye yakın noktada yer alan 2 katlı boş halde bir ev de yan yattı. Bölgede göle dönen bazı yollarda çökmeler yaşanırken, 4 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi. Toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapanan Tirebolu-Doğankent kara yolunda trafik akışı Doğankent yönünden tek şeritten sağlanmaya başlandı. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de gece boyu sel bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        BÖLGEDE YAĞMUR ETKİSİNİ YİTİRDİ

        Bölgede etkisini yitiren yağmur sonrası ekipler sahada hasar tespit çalışması başlattı. Trabzon'da, selden dolayı kapanıp hasar gören yollarda temizlik ve onarım başlatıldı. Şiddetli yağışın ardından şehir genelinde temizliğe ihtiyaç duyulan alt geçitler, caddeler ve yollar iş makineleri ve diğer temizlik araçlarıyla temizleniyor. Giresun'da da temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açarken, kentte hasar tespit çalışması sürüyor.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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