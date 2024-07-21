Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 10.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 10.30’da yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarına Trabzon’da devam eden Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. İlk grup teknik ısınma ve 5'e 2 gerçekleştirirken, diğer grup ise U19 takımıyla antrenman maçı yaptı. Oldukça çekişmeli geçen antrenman maçında oyuncuların hırslı ve istekli görüntüleri dikkat çekti.
Bordo-mavili takım yeni sezon hazırlıklarını yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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