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        Trabzonspor'da yeni transfer Draguş için imza töreni düzenlendi

        Trabzonspor'unanlaşma sağladığı forvet oyuncusu Denis Draguş için imza töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:58 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:00
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        Trabzonspor'da yeni transfer Draguş için imza töreni düzenlendi
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        Trabzonspor'unanlaşma sağladığı forvet oyuncusu Denis Draguş için imza töreni düzenlendi. Draguş, "Burada kupalar kazanmak istiyorum” dedi.

        Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen bonservisi ise Standard Liege'de olan Denis Dragus ile 4 yıllık anlaşma sağladı. 24 yaşındaki Rumen forvet oyuncusu için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, “Draguş kendisinden beklentimiz oldukça yüksek bir oyuncu. Birlikte güzel sezonlar geçirmeyi umuyoruz. Trabzonspor’a, Trabzon’a tekrar ‘hoş geldin’ diyorum. İnşallah burada çok mutlu olur” dedi.

        Transferi içim çok mutlu olduğunu söyleyen Draguş da, “Transferimde emeği geçen herkese ve bana yapılan bu sıcak karşılama için teşekkür ederim. Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Taraftarımız ilk günden bu yana bana evimdeymişim gibi hissettirdi. Tutkularının ne kadar fazla olduğunun farkındayım. İyi bir sezon geçirerek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum. Burada kupalar kazanmak istiyorum” diye konuştu.

        Denis Draguş, Trabzonspor'da 70 numaralı formayı giyecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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