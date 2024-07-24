Prof. Dr. Özlü'den 'yaz ishali' uyarısı

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaz aylarında açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artan ishal vakalarına ilişkin uyarıda bulundu. Prof. Dr. Özlü, "Bu, daha çok kirli sular ve kirli yiyeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkan bir komplikasyon. Bebeklerde tehlikeli olabilir. Böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi kritik hastalarda da ciddi komplikasyonlara yol açabilir” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, hava sıcaklıklarının artmasıyla ‘yaz ishali' ya da 'turist ishali' olarak adlandırılan rahatsızlıklarda artış olabileceğini belirterek, uyarılarda bulundu. Özellikle tatillerde gıda güvenliği ve gıda temizliğinin kontrol edilmesinin daha zor olduğunu söyleyen Özlü, “İshal, daha çok kirli sular ve kirli yiyeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkan bir komplikasyon. Bakteriler olabilir, virüsler olabilir, parazitler olabilir ya da toksik gıda zehirlenmeleri olabilir. Genelde ishal ve onun yanında karın ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik gibi semptomlar eşlik ediyor. Bebeklerde tehlikeli olabilir. Bir de böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi böyle kritik ve kontrol altında olmayan hastalarda da ciddi komplikasyonlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.

‘DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR’ İshale neden olan faktörlere değinen Prof. Dr. Özlü, "İshal, açıkta satılan gıdaların, içeceklerin tüketilmesiyle ortaya çıkıyor. Salata türü, pişirilmeden tüketilen gıdalar, yaş pastalar, et, balık ve tavuk türü ürünler ya da sıcakta bekletilmiş gıdalar olabilir. Uygun koşullarda saklanmayan ve taşınmayan gıdaların tüketilmesi olabilir. Kirli ellerle dokunulmuş yani temiz olmayan el hijyenine dikkat etmeyen kişilerin dokunduğu gıdalar veya kirli sularla yıkanmış gıdaların tüketilmesiyle olabilir. Hatta bazen havuz sularının, deniz sularının yutulmasıyla da ishal olabiliyor. Bunlar hep risk taşıyan ortamlar. O açıdan dikkatli olmakta fayda var” diye konuştu.