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        Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti

        UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 21:23 Güncelleme: 25.07.2024 - 21:25
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        Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti
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        UEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Ruzomberok’u 2-0 mağlup etti.

        UEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında Ruzomberok ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. MFK Ruzomberok Stadyumu’nda oynanan mücadelede Almanya Futbol Federasyonu’ndan Bastian Dankert düdük çaldı. Bastian Dankert’in yardımcılıklarını ise Lasse Koslowski ile Rene Rohde üstlendi. Karşılaşma Trabzonspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 39’uncu dakikada Trezeguet ve 90+1'inci dakikada Cihan Çanak kaydetti.

        Bu mücadelenin rövanşı 1 Ağustos Perşembe günü Trabzonspor’un ev sahipliğine oynanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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