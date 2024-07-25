Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında Ruzomberok ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. MFK Ruzomberok Stadyumu’nda oynanan mücadelede Almanya Futbol Federasyonu’ndan Bastian Dankert düdük çaldı. Bastian Dankert’in yardımcılıklarını ise Lasse Koslowski ile Rene Rohde üstlendi. Karşılaşma Trabzonspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 39’uncu dakikada Trezeguet ve 90+1'inci dakikada Cihan Çanak kaydetti.

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