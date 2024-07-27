Trabzon'da sağanak, sel, taşkın ve heyelana neden oldu

TRABZON’da etkili olan sağanak nedeniyle sel, su baskınları, taşkınlar ve heyelan meydana geldi. Göle dönen Karadeniz Sahil Yolu’nda sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Can kaybı ve yaralanma olmazken, yağışlarda bazı ilçelerin yüksek kesimlerindeki tarım arazileri, menfez ve yollar hasar gördü.

Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Bazı noktaları göle dönen Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Gök gürültülü sağanaklar özellikle Trabzon’un Arsin ve Yomra ilçelerinde de etkisini gösterdi. İlçelerin yüksek kesimli mahallelerinde, ani sel, su baskını ve heyelanlar yaşandı. Can kaybı ve yaralanma olmazken; yağış nedeniyle çok sayıda tarım arazisi, menfez ve yollar ise hasar gördü.