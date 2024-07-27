Trabzon'da sağanak, sel, taşkın ve heyelana neden oldu (2)

BELEDİYEDENAÇIKLAMA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentin özellikle doğu ilçelerinde etkili olan yağıştan kaynaklanabilecek sel ve heyelanlara anında müdahale edilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Yağışın devam ettiği ilçelerde oluşan aksaklıkların giderilmesi için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, “Meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale edilmiş ve oluşabilecek aksaklıkların giderilebilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. TİSKİ ile Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığımıza bağlı 73 personel ve 38 iş makinesi ile sahadayız. Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliğidir. Ekiplerimiz olumsuzlukları en kısa sürede gidermek için büyük bir gayretle görev yapmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız dışında kalan noktalarda ilçe belediyelerimizin ekiplerine de her türlü desteği sağlayacağız” denildi.