Trabzon'da selin izleri siliniyor

TRABZON'da dün etkili olan sağanak sonrası meydana gelen taşkın, sel ve heyelan yaşanan bölgelerde büyükşehir ile ilçe belediyeleri ve DSİ ekipleri, temizlik çalışmalarını sürdürdü. Bölgede yüksek kesimli ilçelerde selden etkilen ev ve tarım arazilerinde ise hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kentte dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Gök gürültülü sağanak özellikle Trabzon’un Arsin ve Yomra ilçelerinde etkisini gösterdi. İlçelerin yüksek kesimli mahallelerinde ani sel, su baskını ve heyelanlar yaşandı. Yağış nedeniyle çok sayıda tarım arazisi, menfez ve yollar ise hasar gördü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (TİSKİ) bağlı ekipler, dün etkili olan yağış nedeniyle Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde başlatılan çalışmaları gece boyu sürdürdü. Yanbolu Deresi’nin taşması nedeniyle gece yapılan çalışmalarla, kara yolu ulaşımında aksama yaşanması ve taşkının çevreye zarar vermesi engellendi. Arsin’in Yolüstü, Işıklı ve Yeşilköy mahalleleri ile Santa Grup Yolu’nda heyelan temizliği ve menfez açma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.