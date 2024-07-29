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        Yangında balkonda mahsur kalan 4 kişiyi, itfaiye kurtardı

        TRABZON'unOf ilçesinde 6 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında, sığındıkları balkonda mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:25
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        Yangında balkonda mahsur kalan 4 kişiyi, itfaiye kurtardı
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        TRABZON'unOf ilçesinde 6 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında, sığındıkları balkonda mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi’nde 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, dün akşam saatlerinde kombi arızası nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin yayıldığı evde bulunan 1'i çocuk 4 kişi, apartman boşluğunu duman sarınca balkona sığındı. Binadan çıkamayan 4 kişi, balkonda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Of İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale edip, merdivenle balkona yaklaşan ekipler, yarım saat süren çalışmanın ardından maskeyle temiz hava verdikleri 4 kişiyi, binadan çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde ve apartmanın bazı bölümlerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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