Yangında balkonda mahsur kalan 4 kişiyi, itfaiye kurtardı

İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi’nde 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, dün akşam saatlerinde kombi arızası nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin yayıldığı evde bulunan 1'i çocuk 4 kişi, apartman boşluğunu duman sarınca balkona sığındı. Binadan çıkamayan 4 kişi, balkonda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Of İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale edip, merdivenle balkona yaklaşan ekipler, yarım saat süren çalışmanın ardından maskeyle temiz hava verdikleri 4 kişiyi, binadan çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde ve apartmanın bazı bölümlerinde hasar oluştu.

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