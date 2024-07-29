Trabzonspor, Ruzomberok maçının hazırlıklarını sürdürdü
,Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında Ruzomberok ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
,Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında Ruzomberok ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve teknik ısınma gerçekleştirildi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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