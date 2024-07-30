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        Heyelanla kökünden sökülen fındık ağacının sürüklenmesi kamerada

        TRABZON'un Arsin ilçesinde sağanak sırasında meydana gelen heyelanda istinat duvarı çöken bahçede, kökünden sökülen fındık ağacı, sel sularıyla birlikte sürüklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:23 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:25
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        Heyelanla kökünden sökülen fındık ağacının sürüklenmesi kamerada
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        TRABZON’un Arsin ilçesinde sağanak sırasında meydana gelen heyelanda istinat duvarı çöken bahçede, kökünden sökülen fındık ağacı, sel sularıyla birlikte sürüklendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        İlçede 27 Temmuz'da etkili olan sağanak sonrası, sel, taşkın ve heyelanlar meydana geldi. Tarım arazilerinin zarar gördüğü ilçenin Örnek Mahallesi'nde Adem Korkut'a ait evin üst bölümündeki fındık bahçesini çevreleyen istinat duvarı da heyelan nedeniyle çöktü. Çökme sonucu yamaçta kök kısmından sökülen fındık ağacı, sel sularının da etkisiyle eğimli yolda sürüklendi. Ağacın yaklaşık 25 metre sürüklendiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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        Galeri
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