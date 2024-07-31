Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında oynayacağı Ruzomberok maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Slovakya’nın Ruzomberok takımı ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanın 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Bordo-mavili takımın bu akşamki antrenmanında Maxi Gomez sürprizi yaşandı. Trabzonspor’un büyük umutlarla transfer ettiği ancak bekleneni veremeyen ve transfer iddialarıyla gündeme gelen Uruguaylı oyuncu bu akşamki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.