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        Bakan Uraloğlu: Gazze'de yaşanan bir vahşet var

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Savaşların yaşandığı coğrafyada bulunuyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:54 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:00
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        Bakan Uraloğlu: Gazze'de yaşanan bir vahşet var
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Savaşların yaşandığı coğrafyada bulunuyoruz. Gazze’de yaşanan bir vahşet var. Orada katledilen İsmail Haniye var. Bira an önce orada sükunun sağlanmasını niyaz ediyorum” dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bakanlar Uraloğlu ve Memişoğlu, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’un, Süper Lig’e yükselmesinin 50'nci yılı kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Burada konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’un bir futbol şehri olduğunu söyleyerek, “Gerek Trabzonspor’umuzun, gerek Trabzon’umuzun, gerekse de abilerimizin anılarını dinledik, geçmişi yad ettik. Ben 1966 Faroz doğumluyum. Trabzonspor’la büyüdük. Ali Kemal Denizci abimizin oturduğu evi ben çaprazdan görürdüm. Bırakın yenilgiyi, beraberlik olunca bile mahallede dolaşmazlardı. Böyle bir şehirde sporu konuşmak, futbolu konuşmak benim gibi bir mühendis için zor. Trabzonlu olduğumuz için biraz kolay. Futbolu hoca kadar anlarız. Trabzonspor’un bu seviyeye gelmesinde her şeyiyle gönlünü veren Trabzonspor taraftarlarına teşekkür ederim. Şehrimize şampiyonluğu tekrar tattıran ekibe tekrar teşekkür ederiz” dedi.

        ‘KÜLTÜREL VE KURUMSAL BİR MİRASI DEVRALDI’

        Trabzonspor’un tarihini anlatan Bakan Uraloğlu, “Trabzonspor’umuz aslında 1967 yılında bu kulüplerle birlikte olgunlaşan sportif, kültürel ve kurumsal bir mirası devraldı. Bu güçlü miras ile 1973-74 sezonunda Türkiye İkinci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olarak Birinci Lig’e yükseldi. Daha Birinci Lig’e çıktığı ilk sene ilk kupamızı; Kıbrıs’ta düzenlenen Barış Kupası’nı aldı. Ve bu kupa en büyük onurlarımızdan biri oldu. Bu vesileyle bir kez daha Kıbrıs’ta şehit düşen askerlerimize, kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

        Trabzonspor taraftarı olarak kentte yaşadığı anılarını anlatan Bakan Uraloğlu, sporun ve futbolun Trabzon’da önemli olduğunu söyledi.

        Gazze’de yaşanan katliama da tepki gösteren Uraloğlu, “Savaşların yaşandığı coğrafyada bulunuyoruz. Sporun ne kadar birleştirici olduğunun kıymetini biliyoruz. Gerçekten Gazze’de yaşanan bir vahşet var. Orada katledilen İsmail Haniye var. Bira an önce orada sükûnun sağlanmasını niyaz ediyorum” ifadelerinde bulundu.

        BAKAN MEMİŞOĞLU: ZAHMETSİZ RAHMET OLMUYOR

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Trabzon’da çocukluk yıllarında Trabzonspor futbolcularıyla şampiyon kutlamalarında bir arada çekilmiş fotoğrafının yer aldığı panonun önünde konuşarak, herkese teşekkür etti. Memişoğlu, “Bu şehir şehzadeler şehri, bu şehir Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda ‘en önemli şehir’ dediği şehir. Onun için bu şehir aynı zamanda mücadelenin, inanmışlığın adanmışlığın şehri esasında, bu futbol da onu gösteriyor. Ben burada bu fotoğrafta çocuğum. Babam kafile başkanı olduğunda onlarla yolculuk yaptım, ne meşakkatlerle bu yola çıkıldığını, ne zorluklar yaşandığını biliyorum. Ama zahmetsiz rahmet olmuyor. Özellikle iyi çalışmamız, idealleri kaybetmememiz ve kendimize güvenimiz, sevdamızla beraber yürümemiz gerekir. Sadece futbolda değil, sporda değil, esasında Trabzonspor’un bu devrimi yaratması Anadolu’nun Türk insanının neler yapacağının da göstergesidir” dedi.

        ‘ÖNEMLİ OLAN BİZİM BİR ARAYA GELEBİLMEMİZDİR’

        “Bir vahşet medeniyetinin maalesef hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz” diyen Memişoğlu şunları kaydetti:

        “Bugün bir vahşi, vahşet medeniyetinin maalesef hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların birbirine empati duymadığı, idealizmin kaybolduğu, yapaylığın ön plana çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Onun için duygularımızı kaybetmeyeceğimiz bu anılarımızı, çocuklarımıza, gençlerimize anlatmamız lazım. Sadece makamlarla, parayla, sıfatlarla yaşanmıyor. Esasında anılarla ve idealistlikle yaşanıyor. Eğer bunu topluma anlatabilirsek empati duygusunu, çalışkanlığı başkasını anlamayı anlatırsak birçok problemin üstesinden geliriz. Bu toplum bir araya geldiği zaman başaramayacağı hiçbir şey olmadığını gördüm ben. Hem Covid’de hem depremde gördüm. Önemli olan bizim bir araya gelebilmemizdir. Ayrıştırıcı taraflarımızı değil, birleştirici taraflarımızı ön plana çıkarırsak işle böyle efsaneler oluşturuyor; böyle başarılar oluşturuyor.”

        ‘SAĞLIĞIMIZI GELİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIM’

        Kendisine gösterilen ilgiye teşekkür eden Memişoğlu, “Sizlere teşekkür ediyorum. Beni bağrınıza bastınız. Ben Sağlık Bakanı olarak elimden geldiği kadar sağlığımızı geliştirmeye çalışacağım. Hep beraber sizden de yardım isteyeceğim. Onun için Türkiye’nin en önemli sağlıkla ilgili merkezlerinden birisi Trabzon. Biz elimizden gelen desteği yapacağız. Beni bağrınıza bastığınız için, bir evladınız olarak beni misafir ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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