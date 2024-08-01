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        Bakan Uraloğlu: Gazze'de yaşanan bir vahşet var (2)

        TGC'YİZİYARET ETTİUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonspor'un, Süper Lig'e yükselmesinin 50'nci yılı kapsamında düzenlenen etkinliğinin ardından Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni (TGC) ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:02 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:05
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        Bakan Uraloğlu: Gazze'de yaşanan bir vahşet var (2)
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        TGC’YİZİYARET ETTİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonspor’un, Süper Lig’e yükselmesinin 50'nci yılı kapsamında düzenlenen etkinliğinin ardından Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni (TGC) ziyaret etti. TGC Başkanı Ersen Küçük ve gazetecilerle sohbet eden Bakan Uraloğlu, kentte yapımı süren yatırımlar ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Trabzon’a AK Parti hükümetleri döneminde büyük yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Olması gereken işlerin hepsini yapmaya gayret ettik, gayrette ediyoruz. Şehrimizin yakından takip ettiği Kanuni Bulvarını aşağı yukarı bitirdik. Değirmendere bağlantısını da Boztepe’den sağlarsak biraz daha etkin hale getireceğiz. Yine çevre yolu projemiz var; ‘3 etapta yapalım’ diye uğraştığımız bir proje. 1’inci etap ile başladık ona da devam edeceğiz. Şehrin heyecanla beklediği hafif raylı sistem projesini, Cumhurbaşkanımızın onayıyla, Bakanlığımız uhdesine aldık. Zannediyorum bir aksilik olmazsa bu ay proje programına alırız. Bu projeyi bitirip, Trabzon’a modern, çevreci, güvenli ulaşım sistemini kazandırmayı planlıyoruz” dedi.

        SAMSUN-SARP DEMİRYOLU

        Samsun-Sarp Demiryolu projene ilişkin de konuşan Uraloğlu, “Bu sene ilk etapta Kırıkkale ile Çorum arasını bitiren hızlı tren yapım ihalesine bu ay içinde çıkıyoruz. Sene sonuna doğru da belki öbür senenin başında Çorum ile Samsun arasında inşallah yapım ihalesine çıkacağız. Bir taraftan da Samsun’dan Sarp’a sahilden demir yolu getirme proje çalışmalarını da başlattık. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ama bir taraftan yapılabilir olduğunu da biliyoruz. Bazen komşu iller arasında ‘Ordan mı gitsin, buradan mı gitsin?’ bunu hayata geçirmiş olursak hepsinden geçmiş olacak, Sarp’a kadar uzanacak” diye konuştu.

        ‘CUMHURBAŞKANIMIZIN RİZE’DEKİ ÇIKIŞININ NE ANLAMA GELDİĞİNİ HEPİMİZ ŞİMDİ DAHA İYİ ANLADIK’

        Bakan Uraloğlu, Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin şunları kaydetti:

        “Bu süreçte malul İsrail’in ülkemizi de sayarak bazı ülkelerde bu Hamas’ın yöneticilerinin hedef alınacağıyla ilgili açıklaması olmuştu. Buna Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlığımız çok üst perdeden cevap vermişti ve birçok operasyon da yapılmıştı. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımızın Rize’de bir çıkışı oldu. Sona bizim genişletilmiş il başkanları toplantısında daha etkili ve daha gür bir çıkışı oldu. Bazı insanlar ‘Nereden çıktı, Türkiye’yi bir yere mi sürüklemek istiyormuşcasına’ açıklamalar oldu; bunlar tabi azınlık. O çıkışın, Cumhurbaşkanımızın ne demek istediğinin, ne anlama geldiğini hepimiz şimdi daha iyi anladık. Şu an orada 40 bin insan katledildi. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın durduğu noktada gerçekten çok güçlü ve çok net duruş gösteriyor. Biz ne kimsenin toprağında, ne huzurunda asla bizim gözümüz yok. Temennimiz o dur ki bu vahşet bitsin ve İsrail, 1967 sınırlarına çekilsin.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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