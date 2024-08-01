Bakan Uraloğlu: Gazze'de yaşanan bir vahşet var (2)

TGC’YİZİYARET ETTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonspor’un, Süper Lig’e yükselmesinin 50'nci yılı kapsamında düzenlenen etkinliğinin ardından Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’ni (TGC) ziyaret etti. TGC Başkanı Ersen Küçük ve gazetecilerle sohbet eden Bakan Uraloğlu, kentte yapımı süren yatırımlar ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trabzon’a AK Parti hükümetleri döneminde büyük yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Olması gereken işlerin hepsini yapmaya gayret ettik, gayrette ediyoruz. Şehrimizin yakından takip ettiği Kanuni Bulvarını aşağı yukarı bitirdik. Değirmendere bağlantısını da Boztepe’den sağlarsak biraz daha etkin hale getireceğiz. Yine çevre yolu projemiz var; ‘3 etapta yapalım’ diye uğraştığımız bir proje. 1’inci etap ile başladık ona da devam edeceğiz. Şehrin heyecanla beklediği hafif raylı sistem projesini, Cumhurbaşkanımızın onayıyla, Bakanlığımız uhdesine aldık. Zannediyorum bir aksilik olmazsa bu ay proje programına alırız. Bu projeyi bitirip, Trabzon’a modern, çevreci, güvenli ulaşım sistemini kazandırmayı planlıyoruz” dedi.

SAMSUN-SARP DEMİRYOLU Samsun-Sarp Demiryolu projene ilişkin de konuşan Uraloğlu, “Bu sene ilk etapta Kırıkkale ile Çorum arasını bitiren hızlı tren yapım ihalesine bu ay içinde çıkıyoruz. Sene sonuna doğru da belki öbür senenin başında Çorum ile Samsun arasında inşallah yapım ihalesine çıkacağız. Bir taraftan da Samsun’dan Sarp’a sahilden demir yolu getirme proje çalışmalarını da başlattık. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Ama bir taraftan yapılabilir olduğunu da biliyoruz. Bazen komşu iller arasında ‘Ordan mı gitsin, buradan mı gitsin?’ bunu hayata geçirmiş olursak hepsinden geçmiş olacak, Sarp’a kadar uzanacak” diye konuştu.