Trabzonspor - Ruzomberok: 1-0

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Nenad Minakovic, Nikola Borovic, Bosko Bozovic

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 85 Barisic), Lundstram, Ozan Tufan (Dk. 71 Bardhi), Visca, Cihan Çanak (Dk. 80 Enis), Trezeguet (Dk. 80 Umut), Draguş (Dk. 71 Nwakaeme)

RUZOMBEROK: Furhwald, Mojzis (Dk. 56 Köstl), Maly, Gabriel, Tucny, Luteran (Dk. 56 Mudry) , Lavrincik, Gomola, Gerec (Dk. 71 Boda), Chrien (Dk. 71 Chobot), Hladik (Dk. 80 Domonkos)

GOL: Dk. 65 Draguş (Trabzonspor)

SARI KART: Cihan Çanak (Trabzonspor)

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Ruzomberok’u 1-0 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan bordo-mavililer üst tura yükseldi.

36'ncı dakikada sağ taraftan yapılan ortada, altı pas içinde topla buluşan Chrien'in kaleye şutunu Uğurcan Çakır uzanarak kurtardı.

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk eden Trabzonspor, 2-0'lık üstünlük sağladığı ilk maçın 11'ine göre 2 değişiklikle müsabakaya başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları ilk karşılaşmanın 11'inden yedek başlattığı Bardhi ile Umut Güneş'in yerine ilk maçta sonradan oyuna girerek takımının 2'nci golünü atan Cihan Çanak ve yeni transfer Malheiro'ya ilk 11'de görev verdi. Ruzomberok maçında, sağ bekte ilk kez bordo mavili formayı giyen Ozan Tufan, yeni transferlerden Malheiro sağ bekte yer alınca, orta alanda görev yaptı. Trabzonspor'da ilk maçta sakatlanan Borna Barisic, lisansı geç çıkarılan Savic, yeni transfer Okay Yokuşlu ile Hüseyin Türkmen ise kadroda yer almadı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bordo mavililer bu galibiyetle bir üst tura yükseldi.

BAKANLAR URALOĞLU VE MEMİŞOĞLU TRİBÜNDE

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için Trabzon'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da karşılaşmayı protokol tribünden izledi. Bakan Uraloğlu, karşılaşma öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU MAÇTA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu da memleketi Trabzon'a gelerek, karşılaşmayı izledi. Daha önce kulüp başkanlığı görevinde bulunduğu Trabzonspor'un karşılaşmasını TFF Başkanı olarak izleyen Hacıosmanoğlu'na bordo mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.