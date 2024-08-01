Abdullah Avcı: Gol yemeden kazanmak son derece önemliydi

Trabzonspor,UEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Ruzomberok’u 1-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İki maçı gol yemeden kazanmak son derece önemliydi" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı turu geçmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bugün kulübümüzün Süper Lig’deki 50’nci yıl etkinliği ve kutlaması vardı. Ben de belli bir süre içine katıldım. Bildiğim bir tarih ama tekrar bir nostalji oldu, çocukluğumuzun geçtiği bir süreçti. Türkiye’de şampiyonluklar yaşamış, Türk futboluna önemli izler bırakmış böyle büyük bir camianın bir parçası olmak beni son derece mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bu tarihin içine yakın zamanda güzel hikayeler yazdık. Umarım bu tarihin içine yakın zamanda yine bir şeyler ilave edersek bu bizi son derece mutlu edecektir" dedi.

"İKİ MAÇI GOL YEMEDEN KAZANMAK SON DERECE ÖNEMLİYDİ" 2 maçı gol yemeden kazanmanın son derece önemli olduğunu kaydeden Avcı şunları söyledi: "İlk maçı 2-0 kazandık. Oyun olarak geçen maçla bu maç arasında özellikle başlangıç noktasında oyunu tamamen domine eden, topa sahip olan özellikle rakibin merkezi kapalı 5-4-1 bizi karşıladıklarında çözüm noktalarını hem kenarlar hem de rakip arkası olduğunda buraları final paslarına kadar son derece iyi kullandık. Burada devreye şu giriyor; bugün futbolda artık bir tane koşu yetmiyor. Yardımcı koşu ikinci, üçüncü koşular da yani açacağı alanlar anlamında söylüyorum bunu, o koşularda bazen eksik bazen final pasları bazen doğru kullandık ama sonuçlandıramadık. Sonrasında da rakip hiç devrede yokken kaptanımız 0-0 iken net bir tane pozisyon çıkardı. İkinci yarıya yine dengeli bir oyun, yine oyunun kontrolü bizim elimizde devam eden zaman zaman arkalara denediğimiz zaman zaman erken final pasları yaptığımız ama sonucunda doğru zamanda golü bulduğumuz ve iki maçı gol yemeden kazanmak son derece önemliydi"