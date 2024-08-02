Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor 57 yaşında

        Trabzonspor'un 57'nci kuruluş yıl dönümü, kent merkezinde düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor 57 yaşında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor’un 57’nci kuruluş yıl dönümü, kent merkezinde düzenlenen törenle kutlandı.

        Trabzonspor’un kuruluşunun 57’nci yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Programda, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor yöneticileri ve taraftarlar yer aldı.

        BAŞKAN GENÇ: TRABZONSPOR, GÜCE KARŞI DURUŞTUR

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Trabzonspor'umuz 2 Ağustos 1967’de hukuken kurulmuştur ancak Trabzon'da futbol 1967’de başlamamıştır, 1900’lü yılların başında vardır. O nedenle tabii ki bir Anadolu devrimidir, ihtilalidir. Güce ve İstanbul'daki kulüplerin güçlerine karşı bir duruştur, bir itirazdır. Hal ne olursa olsun imkanın bittiği yerde inadı başlayarak o inadıyla karakterini ortaya koydu ve Anadolu'ya örnek oldu. Bu yönüyle baktığımızda şu anda Trabzonspor’umuz dünyanın en büyük şehir takımıdır. Böyle de bir gücümüz var. Bu gücümüzü iyi bilmemiz lazım. O nedenle camiamızın birliği ve beraberliği çok önemlidir. Biz bir ve beraber olduğumuz zaman aşamayacağımız engel yok” dedi.

        ÖREN: TRABZONSPOR BİR DESTANDIR

        Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, “Çok şükür her zaman dik durduk. Gerçekten Trabzon gerçek bir tarih; Trabzonspor bir destandır. En güzel örneğini en sondaki şampiyonluk kutlamalarında tüm dünyanın ayakta alkışladığını gördük. Sizleri saygı ve selamla alkışlıyorum” şeklinde konuştu.

        ASBAŞKAN KAFKAS: İSTANBUL HEGEMONYASINI KIRDIK

        Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Trabzonspor, Türk futbolunun en önemli ve başarılı takımlarından biri olmayı başarmıştır. Trabzonspor, kısa sürede büyük başarılara imza attı ve Türk futbolunu domine etti. Trabzonspor'un kazandığı başarılar ve şampiyonluklar kulübü saygı duyulur hale getirdi. Anadolu'dan bir takımın İstanbul hegemonyasını kırdığı bir takım olarak tarihe geçti. Sadece Trabzonspor için değil, Anadolu için de gurur kaynağı olmuştur. Kulübümüz, tarih boyunca kazandığı başarılar ve yetenekli futbolcularla mihenk taşı haline gelmiştir. Bordo-mavi renklerin gururla dalgalandığı bu güzel şehir, Trabzonspor'u her daim bağrına basarak desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

        BAŞKAN KAYA: TRABZONSPOR HEPİMİZİN TUTKUSUDUR

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise "Trabzonspor hepimizin tutkusudur. Nice 57 yıllara diyorum. Trabzonspor hepimizin gururu ve onuru. Milletvekili olduğum dönemde Trabzonspor'un şampiyonluğunu yaşama onurunu yaşadım. Nasıl bir mutluluk ve heyecan yaşadığımı tarif edemem. Yoldan geçen arabaların parlamento binasına bakarak Trabzonspor bayrağına el sallamasını unutamam. Trabzonspor, bildiğiniz gibi bir direnişin takımıdır. Anadolu'nun takımıdır, gariban Anadolu çocuklarının ayağa kalkışının takımıdır. Trabzonspor çok mesafeler kat etti. Dünya markası olan Trabzonspor'a katkı veren herkese şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Adana'da 'Yenilmez Şehir'de bulundu
        Adana'da 'Yenilmez Şehir'de bulundu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Fındık üreticisi, harmana yerden ısıtma sistemi kurmak için kolları sıvadı
        Fındık üreticisi, harmana yerden ısıtma sistemi kurmak için kolları sıvadı
        KTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aykut, stresin insan sağlığına olumsuz etkilerin...
        KTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aykut, stresin insan sağlığına olumsuz etkilerin...
        Ağırlık barının altında kalarak sakatlanan Beyzanur pistlere "en iyi derece...
        Ağırlık barının altında kalarak sakatlanan Beyzanur pistlere "en iyi derece...
        Kemençenin sesini 47 yıldır dünyaya duyuruyor
        Kemençenin sesini 47 yıldır dünyaya duyuruyor
        Trabzonspor-Ruzomberok maçının ardından
        Trabzonspor-Ruzomberok maçının ardından
        Trabzonspor-Ruzomberok maçının ardından
        Trabzonspor-Ruzomberok maçının ardından