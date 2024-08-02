Trabzonspor 57 yaşında

Trabzonspor’un 57’nci kuruluş yıl dönümü, kent merkezinde düzenlenen törenle kutlandı.

Trabzonspor’un kuruluşunun 57’nci yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Programda, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor yöneticileri ve taraftarlar yer aldı.

BAŞKAN GENÇ: TRABZONSPOR, GÜCE KARŞI DURUŞTUR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Trabzonspor'umuz 2 Ağustos 1967’de hukuken kurulmuştur ancak Trabzon'da futbol 1967’de başlamamıştır, 1900’lü yılların başında vardır. O nedenle tabii ki bir Anadolu devrimidir, ihtilalidir. Güce ve İstanbul'daki kulüplerin güçlerine karşı bir duruştur, bir itirazdır. Hal ne olursa olsun imkanın bittiği yerde inadı başlayarak o inadıyla karakterini ortaya koydu ve Anadolu'ya örnek oldu. Bu yönüyle baktığımızda şu anda Trabzonspor’umuz dünyanın en büyük şehir takımıdır. Böyle de bir gücümüz var. Bu gücümüzü iyi bilmemiz lazım. O nedenle camiamızın birliği ve beraberliği çok önemlidir. Biz bir ve beraber olduğumuz zaman aşamayacağımız engel yok” dedi.

ÖREN: TRABZONSPOR BİR DESTANDIR

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, “Çok şükür her zaman dik durduk. Gerçekten Trabzon gerçek bir tarih; Trabzonspor bir destandır. En güzel örneğini en sondaki şampiyonluk kutlamalarında tüm dünyanın ayakta alkışladığını gördük. Sizleri saygı ve selamla alkışlıyorum” şeklinde konuştu.

ASBAŞKAN KAFKAS: İSTANBUL HEGEMONYASINI KIRDIK

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, "Trabzonspor, Türk futbolunun en önemli ve başarılı takımlarından biri olmayı başarmıştır. Trabzonspor, kısa sürede büyük başarılara imza attı ve Türk futbolunu domine etti. Trabzonspor'un kazandığı başarılar ve şampiyonluklar kulübü saygı duyulur hale getirdi. Anadolu'dan bir takımın İstanbul hegemonyasını kırdığı bir takım olarak tarihe geçti. Sadece Trabzonspor için değil, Anadolu için de gurur kaynağı olmuştur. Kulübümüz, tarih boyunca kazandığı başarılar ve yetenekli futbolcularla mihenk taşı haline gelmiştir. Bordo-mavi renklerin gururla dalgalandığı bu güzel şehir, Trabzonspor'u her daim bağrına basarak desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.