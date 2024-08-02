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        Nwakaeme'ye Trabzon Fan Fest'te yoğun ilgi

        Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen Trabzon Fan Fest'e katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 18:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 18:05
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        Nwakaeme'ye Trabzon Fan Fest'te yoğun ilgi
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        Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’nde düzenlenen Trabzon Fan Fest’e katıldı. Bordo mavili taraftarlar, Nwakaeme’ye yoğun ilgi gösterdi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Trabzonspor’un destekleriyle düzenlenen Trabzon Fan Fest’te ayak golfü, ayak bilardosu, ayak dartı, ayak tenisi, dijital futbol oyunları ve gibi pek çok eğlenceli aktivite gerçekleştirildi. Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’nde futbolseverlerle buluşan etkinliklerde taraftarlarla bir araya gelen Anthony Nwakaeme’ye yoğun ilgi gösterildi. Aktivite alanına ilerlemekte zorluk çeken tecrübeli futbolcu ile taraftarlar fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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