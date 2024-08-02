Nwakaeme'ye Trabzon Fan Fest'te yoğun ilgi

Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’nde düzenlenen Trabzon Fan Fest’e katıldı. Bordo mavili taraftarlar, Nwakaeme’ye yoğun ilgi gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Trabzonspor’un destekleriyle düzenlenen Trabzon Fan Fest’te ayak golfü, ayak bilardosu, ayak dartı, ayak tenisi, dijital futbol oyunları ve gibi pek çok eğlenceli aktivite gerçekleştirildi. Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’nde futbolseverlerle buluşan etkinliklerde taraftarlarla bir araya gelen Anthony Nwakaeme’ye yoğun ilgi gösterildi. Aktivite alanına ilerlemekte zorluk çeken tecrübeli futbolcu ile taraftarlar fotoğraf çektirdi.