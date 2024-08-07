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        Trabzonspor'dan 'Kartal Tesisleri' açıklaması

        TRABZONSPOR, İstanbul'un Kartal ilçesinde irtifak hakkı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olan tesislerin 30 yıl süreyle daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi olarak kulüp adına tescil edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:55 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:55
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        Trabzonspor'dan 'Kartal Tesisleri' açıklaması
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        TRABZONSPOR, İstanbul'un Kartal ilçesinde irtifak hakkı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda olan tesislerin 30 yıl süreyle daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi olarak kulüp adına tescil edildiğini açıkladı.

        Trabzonspor, İstanbul'un Kartal ilçesinde yer alan tesislerle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada; "Kamuoyunda "Kartal Tesisleri" olarak adlandırılan ve geçtiğimiz aylarda irtifak hakkı sona ermiş olan İstanbul ili Kartal ilçesindeki tesislerin irtifak hakkı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın oluru doğrultusunda 30 yıl süreyle kulübümüz adına Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi olarak tescil edilmiştir. Aynı şekilde, kulübümüzün ana merkezi olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı Trabzon adresindeki, hâlihazırda kullanmakta olduğumuz tesislerin yaklaşık 40 bin m²'lik alanının irtifak hakkı da yine T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın oluru ile yeniden 29 yıllık süre için kulübümüze tahsis edilmiştir. Yapmayı düşündüğümüz gelir getirici çalışmalarla, kulübümüzün ekonomik yapısının sürdürülebilir ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ciddi katkı sağlayacağına inandığımız "Kartal Tesisleri İrtifak Hakkı" dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, eski bakanlarımızdan Sayın Berat Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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