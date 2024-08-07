Trabzon'da sağanak sele neden oldu

TRABZON'un Of ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel, su baskını ve taşkınlar meydana geldi. Belediye ekipleri iş makineleriyle müdahale ettiği taşkınlarda tıkanan menfezleri temizleme ve su tahliye çalışması başlattı.

İlçede saat 21.00 sıralarında etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçenin Fındıkoba Güney Mahallesi'nde menfezlerin tıkanması sonucu su baskınları oluştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarına 6 iş makinesi ile müdahale etti. Çalışmalar kapsamında öncelikli olarak tıkanan menfezler temizlenip, suyun tahliye edilmesi sağlandı.