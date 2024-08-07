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        Trabzon'da sağanak sele neden oldu

        TRABZON'un Of ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel, su baskını ve taşkınlar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 23:54 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:00
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        Trabzon'da sağanak sele neden oldu
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        TRABZON'un Of ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel, su baskını ve taşkınlar meydana geldi. Belediye ekipleri iş makineleriyle müdahale ettiği taşkınlarda tıkanan menfezleri temizleme ve su tahliye çalışması başlattı.

        İlçede saat 21.00 sıralarında etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçenin Fındıkoba Güney Mahallesi'nde menfezlerin tıkanması sonucu su baskınları oluştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarına 6 iş makinesi ile müdahale etti. Çalışmalar kapsamında öncelikli olarak tıkanan menfezler temizlenip, suyun tahliye edilmesi sağlandı.

        'OLASI RİSKLER ORTADAN KALDIRILIYOR'

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Fındıkoba'da menfezlerin tıkanması sonucu meydana gelen su baskınına en hızlı şekilde müdahale etmek için ekiplerimizi seferber ettik. Şu anda 6 adet iş makinesi ile çalışmalarımız sürüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve olası riskleri en kısa sürede ortadan kaldırmaktır" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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