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        Trabzon'da sel ve taşkın temizliği

        TRABZON'dadün etkili olan sağanağın ardından menfezlerin tıkanması sonucu oluşan sel, su baskınları ve taşkınlara müdahalede bulunan belediye ekipleri, temizlik çalışmalarıyla olumsuzlukları giderdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:36 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:40
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        Trabzon'da sel ve taşkın temizliği
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        TRABZON'dadün etkili olan sağanağın ardından menfezlerin tıkanması sonucu oluşan sel, su baskınları ve taşkınlara müdahalede bulunan belediye ekipleri, temizlik çalışmalarıyla olumsuzlukları giderdi.

        Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Bazı noktaları göle dönen Karadeniz Sahil Yolu'nda, su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Etkili olan sağanağın ardından menfezlerin tıkanması sonucu su baskınları oluştu. Belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu tıkanan menfezler açılarak suyun tahliye edilmesinin ardından, göllenme yaşanan kara yollarında ulaşım yeniden sağlandı.

        TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, meydana gelen sel ve su baskınlarına karşı alarm durumuna geçti. Dün akşamdan itibaren sahada olan İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, sabaha kadar süren çalışmalarla, olumsuzlukları giderdi. Şiddetli yağıştan en fazla etkilenen Ortahisar, Of, Arsin ve Yomra ilçeleri başta olmak üzere şehir genelinde yoğun yağışın yol açtığı sorunlara 6'sı vidanjör, 6'sı faun olmak üzere 32 iş makinesiyle müdahale edildi.

        Kentte yağışlardan etkilenen Ortahisar ilçesinin Çarşı, Yenicuma, Gazipaşa, Cumhuriyet, Çömlekçi, Konaklar, Pazarkapı, Yalıncak, 1 Nolu Beşirli, Hızırbey, Üniversite ve Kalkınma mahallelerinden gelen ihbarları değerlendiren ekipler, su baskınına maruz kalan düşük kottaki çok sayıda ev ve iş yerine müdahalede bulunarak su tahliyesi gerçekleştirdi. Ekipler, Değirmendere Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katına basan suyu da tahliye etti.

        '7/24 GÖREV ANLAYIŞIYLA SAHADAYIZ’

        Sel sularının hasar verdiği bölgelerde gece boyu temizlik çalışmaları devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Belediye olarak vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için 7/24 görev anlayışıyla sahadayız. Ekiplerimizin zamanında müdahalesi sayesinde yaşanan sel ve su baskınlarının olumsuz etkilerini en aza indirdik" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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