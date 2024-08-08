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        Trabzonspor'dan 'akaryakıt istasyonu arsası' açıklaması

        Trabzonspor, uzun süredir uğraş verdiği Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu olarak planlanan arsanın, bordo mavili kulübün uhdesine geçtiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 13:55 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:55
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        Trabzonspor'dan 'akaryakıt istasyonu arsası' açıklaması
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        Trabzonspor, uzun süredir uğraş verdiği Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonu olarak planlanan arsanın, bordo mavili kulübün uhdesine geçtiğini duyurdu.

        Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, Çukurçayır Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonu olarak planlanan arsanın kulübe devredildiği bildirildi. Açıklamada “Yönetim Kurulumuzun, kulübümüzün sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşturulabilmesi adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Trabzon ili Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi mevkiinde bulunan ve akaryakıt istasyonu olarak planladığımız alan, kulübümüz uhdesine alınmış ve ilgili nazım imar planlarında akaryakıt alanı olarak onaylanmıştır. İlgili alanın kulübümüze kazandırılmasında ve akaryakıt istasyonu uygunluğunun alınmasında desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Ortahisar Belediye Başkanlığımıza ve ilgili tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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