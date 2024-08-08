Trabzonspor'dan 'akaryakıt istasyonu arsası' açıklaması

Trabzonspor, uzun süredir uğraş verdiği Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonu olarak planlanan arsanın, bordo mavili kulübün uhdesine geçtiğini duyurdu.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, Çukurçayır Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonu olarak planlanan arsanın kulübe devredildiği bildirildi. Açıklamada “Yönetim Kurulumuzun, kulübümüzün sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşturulabilmesi adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Trabzon ili Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi mevkiinde bulunan ve akaryakıt istasyonu olarak planladığımız alan, kulübümüz uhdesine alınmış ve ilgili nazım imar planlarında akaryakıt alanı olarak onaylanmıştır. İlgili alanın kulübümüze kazandırılmasında ve akaryakıt istasyonu uygunluğunun alınmasında desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Ortahisar Belediye Başkanlığımıza ve ilgili tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz” denildi.