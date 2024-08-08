Trabzonspor - Rapid Wien: 0-1

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klassen.

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 82 Barisic), Lundstram (Dk. 73 Okay Yokuşlu), Mendy, Visca, Ozan Tufan (Dk. 60 Trezeguet), Cihan Çanak (Dk. 73 Enis Destan) , Draguş (Dk. 60 Nwakaeme).

RAPID WIEN: Hedl - Oswald (Dk. 88 Vincze), Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Sangare, Grgic, Jansson (Dk. 69 Schaub), Burgstaller (Dk. 88 Hofmann), Seidl, Beljo (Dk. 69 Furkan Dursun).

GOL: Dk. 67 Grgic (Rapid Wien)

SARI KART: Eren Elmalı (Trabzonspor)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'e sahasında 1-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 67'nci dakikada Grgic kaydetti.

73'üncü dakikada Trezeguet'in sol çaprazdan şutunda kaleci Hedl meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

74'üncü dakikada Oswald'ın pasıyla buluşarak ceza alanı içine sokulan Burgstaller'in şutunda Uğurcan Çakır, topu kornere çıkardı.

80'inci dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan gönderdiği pasla buluşup ceza alanına sokulan Trezeguet'in yerden şutunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma konuk ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımını sahasında konuk eden Trabzonspor, 2'inci eleme turunda elemeyi başardığı Ruzomberok ile oynadığı son maçın 11'ine göre tek oyuncu değişikliğiyle karşılaşmaya başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Ruzomberok karşılaşmasında 11'de görev alan Trezeguet'in yerine farklı olarak yeni transfer Stefan Savic'i tercih etti. Avcı, bu oyuncuya 4'lü savunmada görev verdi. Yeni transfer Savic 2'inci resmi maçına çıkarken, diğer transfer Okay Yokuşlu ise yedek kulübesinde yer aldı.