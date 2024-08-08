Trabzonspor - Rapid Wien maçının ardından

Trabzonspor,UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'e sahasında 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmak istediklerini ancak kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek taraftarlardan özür diledi. Avcı, "Bugün sahaya çıkan 11’in 6’sı yeni transferler. Gelenlerle beraber toplamda 9 yeni transferimiz vardı. İlk yarıda rakip organizasyonu daha iyi uyguladı. Özellikle bizim yapamadıklarımız, topa sahip olduğumuzda çok çabuk kayıplarımız oldu. Çabuk kayıplarımız olunca da o baskıları yapamadık. Rakip iyi bir organizasyonla üstümüze geldi. İki tane pozisyonu var, şutları da var birkaç tane ama baktığınızda iki tane pozisyon gözüküyor. Bizim de duran toptan bir tane Denswil’in kaçırdığı var. İkinci yarının büyük bölümünde oyunu dengeledik ve topa sahip olarak organize bir şekilde gelmeye başladık. Ne yazık ki bizim kaçırdığımız şekilde de duran topun devamında top dışarı giderken kafasını sıyırma gelip yediğimiz gol var" dedi.

"DOĞRU BİR OYUN ORGANİZASYONU VARDI AMA SONUÇLANDIRAMADIK" Üzgün olduklarını kaydeden Avcı, "Öncesi ve sonrasında bizim de girdiğimiz iki, iki buçuk pozisyon var ve kaybettik. Evet, oyun ilk yarı itibariyle iyi değildi, ikinci yarı bir bölümü doğru bir oyun organizasyonu vardı ama sonuçlandıramadık. Kazanmak istiyorduk, taraftarlarımız buraya gelmişken onları mutlu etmek istiyorduk. Bunun için üzgünüz. Bunu kapatacağız, üç gün sonra lig başlıyor. Deplasmanda Sivas maçı oynayacağız. Döndükten sonra da önümüzdeki hafta rövanş için daha sağlıklı konuşmak belki biraz daha çalışıp biraz daha organize olarak hareket edebiliriz. Onun için üzgünüz, özür diliyoruz, rakibi tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"UEFA LİSTELERİ 2 MAÇLIK VERİLİYOR" Orsic'in UEFA listesinde neden yer almadığına yönelik soru üzerine konuşan Avcı, şunları kaydetti: "Orsic ile ilgili maçtan evvel basın toplantısında söyledim. Orsic bir senedir sakat, hazırlık maçlarında çok az süre aldı. Geçen hafta itibariyle oturup uzun süreli kahve içip toplantı yaptık. Biliyorsunuz tekrar hatırlatayım, UEFA listeleri 2 maçlık veriliyor. A Listesi var, B Listesi var. A Listesinde 8 tane Türk’ün 4 tanesi kendi akademinden yetişmiş olması gerekiyor, 4 tanesi Türkiye şartlarında olması gerekiyor. Eğer 8 tane olmuyorsa 6 tane oluyorsa 25 kişilik listeye 22 veriyorsun, 23 verebiliyorsun. Ve bu listenin onun dışında kalanların da organizasyonuna saha dağılımlarına bakıyorsun. Bugün sol tarafta Cihan oynuyor, Trezeguet oynuyor, Tony Nwakaeme oynuyor. Bu dağılımda bir de Orsic’i aldığın zaman aslında orada bir şişkinlik olmuş olacak. Biz de saha dağılımında diğer oyunculara da bakarak böyle bir karar verdik. Yani UEFA’nın kaynaklanan. Bu maçtan sonra devam ettiğimizde o liste tekrar değişecek. İki maçlık güncelleniyor. Orsic’le ilgili olan durum bu"

"TREZEGUET İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ" Oyuncu değişikliklerine yönelik soruyu yanıtlayan Avcı, "Trezeguet oynayan oyuncusu buranın. Biz bugün bir plan yaptık. Trezeguet de geçen hafta itibariyle biliyorsunuz ilk yarıdaki performansı olumsuzdu, Cihan’ın performansı olumluydu. Baskıyı şiddetli daha iyi yapabiliriz düşüncesiydik, bunu uygulayamadık. Uygulayamayınca da tekrar Trezeguet’i oyuna soktuk. O da bireysel olarak bence iyi bir performans sergiledi. Oyuna girdi, pozisyona girdi. Tony daha fizik olarak o süreyi tamamlama anlamında iyi çalışıyor. Biz ona destek oluyoruz. Süresini artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"RAKİP HOCAMIZIN DÜŞÜNCESİNE KATILMIYORUM" Rakip teknik direktörün Mendy ile ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Abdullah Avcı, "Mendy zaten 8, Ozi de aynı şekilde 8, Lunstram da 8, bir de kenar oyuncun ve önde geçişte kullanabileceğin 3 tane oyuncun var. Baskıları daha şiddetli yapabileceğimiz oyuncular olduğunu düşünüyorum. Rakip hocamızın bu düşüncesine o anlamda defansif anlamda katılmıyorum. Oyun üstünlüğü ilk yarıda onlardaydı. İkinci yarının bir bölümünde aldık, biz duran toptan kaçırdık onlar attı. Onların 2-3 pozisyonu var bizim 2,5 pozisyonumuz var. Ama bizden daha organize bir takım, bu gerçeği de söylemek lazım" dedi.

"HER MÜSABAKADA TRABZONSPOR TABİİ Kİ TEHDİTTİR OLACAKTIR DA" Avcı konuşmasının son bölümünde, "Trabzonspor oynadığı her müsabakada tabii ki tehdittir, olacaktır da. Bir müsabaka daha oynayacağız. Ve daha 5-6 tane daha antrenman yapacağız. Oyunun süreleri vardır. Kötü oynarken bazen öne geçersin oyunun seyri gidişatı değişebilir. Onun için hocanın dediklerinin bir bölümüne tabi, ki iyi organize bir takım, geçen seneden yüzde 90’ı devam ediyor sürecin. Biz de bunu daha hızlandırmaya çalışıyoruz. Kazanacağımız maçlar bunu hızlandıracaktır diye, hep ifade ettim. Onun için her tur geçtikçe de rakipler de daha zorlaşacak. Bugün böyle bir gündü. Ama buradan çıkacağız. 3 gün sonra ligimiz başlıyor. Orada kazanarak tekrar devam edeceğiz. Biz Avrupa’da bunu sonuna kadar Avusturya’da zorlayacağız. Orada umarım bunun karşılığını alırız. Alamazsak da Avrupa’da bir şekilde devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

KLAUSS: ŞANSLAR YÜZDE 50 -50 Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss, avantaj elde ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Kazandığımız için mutluyuz. Taktiksel disipline bağlı kalan takımımı tebrik ediyorum. Plana sadık kalarak güzel bir galibiyet elde ettiler. Aynı şekilde diğer maçta da bunu göstermek istiyoruz. İlk yarıda üstün olan taraf bizdik. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri ile gitti-gelli oyun oldu. Galibiyet golünü biz attık. Maça konsantre başladık. Trabzonspor ikinci yarı gelişen ataklarıyla birlikte taraftarın da devreye girmesiyle beraber biraz zorluk yaşadık ama üstesinden gelmeyi bildik. Biz burada bir maç kazandık. Şanslar yüzde 50 -50 devam ediyor. Kadro kalitesi olarak bizden değerli bir takım ama biz burada zor olanı yaparak, galip gelmeyi başardık" ifadelerini kullandı.