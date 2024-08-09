Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Rapid Wien ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. 5’e 2 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Sivas’a gidecek.