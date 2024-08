Şehit Eren Bülbül'ün annesi: 7 yıl, 7 bin yıl gibi

TRABZON'da PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), ölümünün üzerinden 7 yıl geçti. Oğlunun kabri başından ayrılmayan Ayşe Bülbül, "Ziyaretçilerle bu acıyı kapatmaya çalışıyorum. Bir nebze de olsa yüreğimin acısı diniyor. Eren şehit edileli 7 yıl oldu; 7 yıl, 7 bin yıl gibi oldu. Bu günler geçmez" dedi.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün ölümünün üzerinden 7 yıl geçti. Evinin önünde, şehit edildiği yerdeki, oğlunun kabri başından bir an olsun ayrılmayan anne Ayşe Bülbül, her ölüm yıl dönümünde aynı acıyı yaşadığını söyledi. Bülbül, ağlayarak, "Allah'ım herkesten razı olsun. Mevla'm, herkese evladını bağışlasın. Allah'ım herkese evladının böyle bir acı gününü göstermesin. Benim evladıma, ziyaretçileri akın akın geliyor. Yaz gelince, okullar kapanınca, ziyaretçiler yoğun bir şekilde geliyor. Ben buralarda olayım olmayayım, buradan ayrılmak zorunda olsam bile benim kalbim, yüreğim, gözüm, gönlümle her zaman Eren'in başındayım. Eşimle 37 yıllık bir beraberliğim vardı. Eren'in acısı, babasının acısını kapattı. Eşimle iyi veya kötü 37 yıl bir yastığa baş koyduk ama Eren'in acısı, evlat acısı bambaşka" diye konuştu.