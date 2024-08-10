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        Trabzonspor ile Sivasspor ligdeki 37'nci randevuda

        Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'in 1'inci haftasında yarın ligde 37'nci kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 12:57 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:00
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        Trabzonspor ile Sivasspor ligdeki 37'nci randevuda
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        Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig’in 1’inci haftasında yarın ligde 37’nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 36 maçta Trabzonspor’un 16, Sivasspor’un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da beraberlikle sonuçlandı.

        Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig’de 2024/25 sezonunun 1’inci haftasında yarın 37’nci kez karşı karşıya gelecek. 4 Eylül Stadyumu’nda saat 19.15’te başlayacak olan maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Rapid Wien’e mağlup olan bordo-mavililer, Sivasspor’u yenerek hem moral bulmak hem de lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 2’nci Lig’de 1967 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 36’sı Süper Lig, 2’si 2’nci Lig, 4’ü Türkiye Kupası ve 1’i Süper Kupa olmak üzere 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 20, Sivasspor’un 13 galibiyeti bulunurken, 10 maç da berabere sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 72 gol atarken, Sivasspor’un 52 golü bulunuyor.

        Öte yandan iki takımın en son 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon’da oynadıkları maç Sivasspor’un 1-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

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