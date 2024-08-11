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        Eren Bülbül, kabri başında anıldı

        TRABZON'unMaçka ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), ölümünün 7'nci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:25
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        Eren Bülbül, kabri başında anıldı
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        TRABZON'unMaçka ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), ölümünün 7'nci yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

        Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün vefatının üzerinden 7 yıl geçti. Şehit Eren Bülbül için ölüm yıl dönümünde Maçka ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, jandarma personeli ve Eren'in annesi Ayşe Bülbül katıldı. Programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

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        Galeri
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