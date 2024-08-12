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        Trabzonspor'dan sessiz başlangıç

        Trabzonspor'un deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kalarak, yeni sezona 1 puanla başlangıç yapılması moralleri bozdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:40
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        Trabzonspor'dan sessiz başlangıç
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        Trabzonspor’un deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kalarak, yeni sezona 1 puanla başlangıç yapılması moralleri bozdu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan bordo mavililerde ortaya konan futbol ise memnun etmedi.

        UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda sahasında Rapid Wien’e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig’in ilk haftasında galibiyet hedefiyle çıktığı Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönebildi. Bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor’da ilk haftada alınan beraberlik ve ortaya konan futbol ise taraftarları memnun etmedi.

        Sivas deplasmanından aldığı 1 puanla ilk haftada 10’uncu sırada yer alan bordo-mavili takım, Süper Lig’in 2’nci haftasını BAY takım olarak geçirecek. Karadeniz ekibi, 15 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Rapid Wien ile deplasmanda karşılaşacak.

        Öte yandan bordo-mavililerin Süper Lig’e beraberlikle başlaması kentteki yerel basında da farklı başlıklarla okuyuculara aktarıldı.

        Trabzon yerel basınının bugünkü manşetleri şu şekilde:

        Karadeniz gazetesi: Golü biz mi atacağız?

        Sonnokta: Fırtına Sivas duvarını aşamadı.

        Kuzey Ekspres: Biri tutar, biri bakar.

        Taka gazetesi: Bu futbola 1 puan çok.

        Günebakış: Trabzon’dan sessiz başlangıç.

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        Galeri
        Galeri
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