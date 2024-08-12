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        Trabzonspor'da Rapid Wien maçı hazırlıkları başladı

        UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da bu maçın hazırlıkları başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:04 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:10
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        Trabzonspor'da Rapid Wien maçı hazırlıkları başladı
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        UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da bu maçın hazırlıkları başladı.

        Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Rapid Wien maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Sivasspor ile oynanan Süper Lig’in 1’inci hafta maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve geniş alanda oyun çalışması yaptı. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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