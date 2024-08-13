Sümela Manastırı'nda 11'inci ayin ertelendi

Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan bölgenin önemli turizm noktalarından Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilip, kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslar tarafından bu yıl 11'inci ayin gerçekleştirilecek. Ayine katılım sağlayacakların valilik bünyesinde akredite işlemleri sürerken, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 15 Ağustos’ta yöneteceği beklenen ayinin, 23 Ağustos'a ertelendiği belirtildi.

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