Trabzonspor'da yeni transfer Batagov için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor’da yeni transfer Arseniy Batagov için imza töreni düzenlendi. Batagov, “Transferim dolayısıyla gerçekten çok mutluyum” dedi.

Trabzonspor, 22 yaşındaki stoper oyuncu Arseniy Batagov’u kadrosuna kattı. 4+1 yıllık anlaşma sağlanan Batagov için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Öncelikle transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Oyuncumuzun kariyerinin en önemli günlerini Trabzonspor’da geçireceğine olan inancımız tamdır” dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kafkas, “Ülke olarak da Trabzonspor olarak da bir an önce Ukrayna ile Rusya arasındaki barış ikliminin yeniden tesis edilmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.