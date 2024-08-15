Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü kutlandı

TRABZON'un fethinin 563’üncü yıl dönümü kent merkezindeki törenle kutlandı.

Trabzon'un Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin 563’üncü yıl dönümü, 15 Temmuz ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törenle kutladı. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Fatih parkına çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, 15 Temmuz ve Hürriyet Parkı'nda şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.