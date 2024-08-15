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        Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü kutlandı

        TRABZON'un fethinin 563'üncü yıl dönümü kent merkezindeki törenle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:23 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:25
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        Trabzon'un fethinin 563'üncü yıl dönümü kutlandı
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        TRABZON'un fethinin 563’üncü yıl dönümü kent merkezindeki törenle kutlandı.

        Trabzon'un Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin 563’üncü yıl dönümü, 15 Temmuz ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törenle kutladı. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Fatih parkına çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, 15 Temmuz ve Hürriyet Parkı'nda şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        ‘NİCE YÜZYILLARA ULAŞMAMIZI YÜCE RABBİMDEN NİYAZ EDİYORUM’

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, törende yaptığı konuşmada “Öncelikle Trabzon’umuzun fethinin 563’üncü yılını tebrik ediyorum. Ve daha nice yüzyıllara ulaşmamızı yüce rabbimden niyaz ediyorum. Trabzon’umuz kadim bir şehir. Tarihi ve kültür şehri. Şehrimizi fetheden başta Fatih Sultan Mehmethan, aziz şehitlerimizi ve fethe katılan bütün gazilerimizi ve ceddimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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