Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi FC St. Gallen

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UEFA Avrupa Ligi’nden elenen bordo-mavili takımın UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi ise İsviçre temsilcisi FC St.Gallen oldu. Trabzonspor, FC St.Gallen ile ilk maçını 22 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29 Ağustos’ta Trabzon Paparapark’ta oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e sahasında 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dün akşamki rövanş maçında 2-0 mağlup olarak Konferans Ligi’ne kaldı. Bordo-mavililer UEFA Konferans Ligi’nde Play-Off turu oynayacak.

,UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e 2-0 mağlup olan Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.

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