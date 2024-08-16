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        Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi FC St. Gallen

        ,UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-0 mağlup olan Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:34 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:40
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        Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi FC St. Gallen
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        ,UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e 2-0 mağlup olan Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.

        UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e sahasında 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dün akşamki rövanş maçında 2-0 mağlup olarak Konferans Ligi’ne kaldı. Bordo-mavililer UEFA Konferans Ligi’nde Play-Off turu oynayacak.

        KONFERANS LİGİ’NDE RAKİP FC ST GALLEN

        UEFA Avrupa Ligi’nden elenen bordo-mavili takımın UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi ise İsviçre temsilcisi FC St.Gallen oldu. Trabzonspor, FC St.Gallen ile ilk maçını 22 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29 Ağustos’ta Trabzon Paparapark’ta oynayacak.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel basın da Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nden elenmesini manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

        Trabzon’daki yerel basın manşetleri şöyle:

        Taka: Zorla güzellik olmuyor

        Sonnokta gazetesi: UEFA Avrupa Ligi’ne veda

        Karadeniz: Kurşunu kendi ayağına değil bizim kalbimize sıktın

        Kuzey Ekspres: Suçlu ayağa kalk, gereğini yap

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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