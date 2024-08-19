Ertuğrul Doğan: Tek bir amaca, şampiyonluğa kilitlendik

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, “Trabzonspor’un haksızlığa ve umursamazlığa karşı duruşu nettir ve hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu zor yıl, tüm camiamızı kenetleyen, hırslandıran ve yeni sezon öncesi tam da ihtiyacımız olan gücü hepimize veren bir seneydi. Bu sayede henüz sezon başlamadan tek bir amaca, şampiyonluğa kilitlendik. Şimdi sıra profesyonel takımımızın üzerine düşeni yapmasında” dedi.

Bordo-mavili kulübün dergisine konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarından hedeflerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarına ilgili olarak eksikleri tamamlarken mali disiplinden uzaklaşmayacaklarını dile getiren Doğan, “Trabzonspor olarak çok uzun süredir titizlikle yürüttüğümüz transfer politikamız, scouting ekibimizin yardımı ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı’nın gözetiminde sürdürülürken, yeni sezona istediğimize yakın kadro ve hırslı bir oyuncu ordusu ile başlamamıza olanak sağladı. Önümüzdeki günlerde tüm eksiklerimizi tamamlayacağız ve bunu mali disiplinimizden uzaklaşmadan yerine getireceğiz” diye konuştu. “BÜYÜK BİR İNAT VE DİKKATLE HEDEFİMİZİN PEŞİNDE KOŞACAĞIZ”

Taraftarların kulübe maddi ve manevi destek vermelerini isteyen Doğan kendilerinin de üzerlerine düşeni sonuna kadar yapacaklarını söyledi. Doğan, “Tüm Trabzonspor sevdalılarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar zevk verecek, heyecan verecek ve sonunda mutlu sona ulaşabileceğimiz müthiş bir sezon yaşatabilmek için hazırız. Biz üzerimize düşeni daima yapacağız ve hiçbir zaman ‘yeter’ demeyeceğiz. Özellikle bu sezon adil bir futbol sezonunun sağlanması şartıyla ilk maçtan son maça kadar büyük bir inatla ve tam bir dikkatle hedefimizin peşinde koşacağız. Mutlaka siz de üzerinize düşeni yapın. Kulübünüze maddi ve manevi anlamda destek verin. İlk dakikadan son dakikaya kadar skor ne olursa olsun var gücünüzle takımınıza güç katın" ifadelerini kullandı

"BORDO-MAVİ’NİN YANINDA DURUN" Taraftara seslenen Başkan Doğan, “Başka takımlar taraftarlarına “12’inci Adam” diyor. Siz Trabzonsporlusunuz. 15 adam gücünde olun. Sesiniz gür çıksın. İnadınız inat olsun. Bu şanlı takımı bir gün bile yalnız bırakmayın. Küsüp sırtınızı dönmeyin. Bu, takımımıza, şehrimize, davamıza kötülüktür. Daima bordo-mavinin yanında durun. Dünyanın en büyük kulüplerinin yaptığı gibi kesintisiz güç kaynağı sağlayın. Gerideyken takımın size daha çok ihtiyacı var. Onları geriden getirip kazandıran itici kuvveti sağlayın. Gücünüz miktarınca, eşinize, çocuklarınıza, sevdiklerinize ve kendinize bir hediye alacaksanız ilk adresiniz mutlaka TS Club olsun. Yemeği dışarıda yiyecekseniz, kapısının önünde Bordo Mavi bayrağımız olana gidin. İşte bu kadar çok Trabzonsporlu olun ve bu büyük sezonda şampiyonluğu herkesten çok isteyin. Çünkü biz bu kadar çok istersek, dışarıda fırtına kopacak demektir” dedi.

“ŞAMPİYONLUĞA KİLİTLENDİK” Trabzonspor’un haksızlığa ve umursamazlığa karşı duruşunun net olduğunu ve hiçbir zaman değişmeyeceğinin de altını çizen Doğan şampiyonluğa kilitlendiklerini söyledi. Doğan, “Gururla ve büyük bir heyecanla başlayacağımız yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Bizler için kolay bir yıl değildi ancak öğreticiydi. Lakin bize ne kadar çok şey öğretti ise, başkalarına daha fazlasını öğrettiğinden de eminim. Trabzonspor’un haksızlığa ve umursamazlığa karşı duruşu nettir ve hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu zor yıl, tüm camiamızı kenetleyen, hırslandıran ve yeni sezon öncesi tam da ihtiyacımız olan gücü hepimize veren bir seneydi. Bu sayede henüz sezon başlamadan tek bir amaca, şampiyonluğa kilitlendik. Şimdi sıra profesyonel takımımızın üzerine düşeni yapmasında… Taraftarımızın tribünleri doldurmasında ve dünyanın en büyük şehir takımına yaraşan desteği sunmasında” ifadelerini kullandı.