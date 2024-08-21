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        Trabzonspor'da Nwakaeme şoku

        Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin, sol alt adalesinde yaralanma tespit edilmesi üzerine UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda St.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 09:47 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:50
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        Trabzonspor'da Nwakaeme şoku
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        Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin, sol alt adalesinde yaralanma tespit edilmesi üzerine UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda St. Gallen ile oynanacak maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

        Trabzonspor'da Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, bordo mavili futbolcu Anthony Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır” dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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