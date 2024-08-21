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        Trabzon'da yayla evi kundaklandı; 3 ölü, 3 gözaltı (3)

        BIÇAKLAYIP SONRA,EVİ ATEŞE VERMİŞLERTrabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, Arif (67) ile eşi Gülizar Altuntaş (61) ve kuzenleri Kasım Altuntaş'ın (66), hayatını kaybettiği tek katlı evde kundaklama sonucu çıkan yangınla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 19:50 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:50
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        Trabzon'da yayla evi kundaklandı; 3 ölü, 3 gözaltı (3)
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        BIÇAKLAYIP SONRA,EVİ ATEŞE VERMİŞLER

        Trabzon’un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, Arif (67) ile eşi Gülizar Altuntaş (61) ve kuzenleri Kasım Altuntaş'ın (66), hayatını kaybettiği tek katlı evde kundaklama sonucu çıkan yangınla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Yaşamını yitiren 3 kişinin, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaları M.A. ile M.A. arasında çıkan kavgada suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, cinayetin ardından şüphelilerin, evi ateşe verdiği tespit edildi. 

        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

        Araklı Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 şüphelinin gözaltına olduğu olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Olayda kullanılan suç aleti bıçağın olay yerine yakın yerde bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yürütülen soruşturma kapsamında, vefat eden Arif, Gülizar ve Kasım Altuntaş'ın, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve akrabaları olan şüpheliler M.A., M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından öldürüldükleri tespit edilmiştir. Araklı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüpheliler M.A., M.A. ve suça sürüklenen çocuk A.A., Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince gözaltına alınmıştır. Şüpheliler ve suça sürüklenen çocuğun öldürme eyleminde kullandıkları 1 adet bıçak ise olay yerine yakın bir arazide bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Vefat eden vatandaşlarımızın ölü muayene ve klasik otopsi işlemleri devam etmekte olup; olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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