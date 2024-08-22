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        İşitme engellinin bıçakla rehin aldığı ablası ve 2 yeğenini, polis kurtardı

        TRABZON'da işitme ve konuşma engelli şizofreni hastası İbrahim B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:56 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:00
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        İşitme engellinin bıçakla rehin aldığı ablası ve 2 yeğenini, polis kurtardı
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        TRABZON’da işitme ve konuşma engelli şizofreni hastası İbrahim B. (49), ablası ile 2 yeğenini, odaya kilitleyip, bıçakla rehin aldı. Operasyon düzenleyen polis ekiplerinin daire kapısını kırarak girdiği evden 3 kişi kurtarıldı, şüpheli de biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

        Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Dekor Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve şizofreni tedavisi sonrası bir süre önce hastaneden taburcu olan işitme ve konuşma engelli İbrahim B., ailesiyle oturduğu apartmanın 4’üncü katındaki dairede ablası F.T. (55) ile yeğenleri N.T. (17) ve O.T.’yi (19) odaya kilitleyip, bıçakla rehin aldı. Odadan çıkamayan çocukların durumu telefonla polise bildirmesi üzerine adrese, sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, balkonda elindeki bıçakla kendisine zarar veren şüpheliyi, uzun süren müzakereler sonrası ikna edemeyince operasyon kararı kaldı. Operasyon düzenleyen ekiplerin, daire kapısını kırarak girdiği evden kadın ve 2 çocuğu kurtarıldı. Biber gazıyla etkisiz hale getirilen şüpheli de tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sokakta yaşanan anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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