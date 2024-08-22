Trabzon'da 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren 3 şüpheli adliyede

TRABZON’un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ı (66) bıçaklayarak öldürüp, kaldıkları yayla evini de ateşe veren 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlçenin Haçovit Yaylası'nda, dün sabah saatlerinde Arif Altuntaş’a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, evde bulunan Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan inceleme ve araştırmada evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.