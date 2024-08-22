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        Trabzon'da 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren 3 şüpheli adliyede

        TRABZON'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ı (66) bıçaklayarak öldürüp, kaldıkları yayla evini de ateşe veren 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:31 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:35
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        Trabzon'da 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren 3 şüpheli adliyede
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        TRABZON’un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ı (66) bıçaklayarak öldürüp, kaldıkları yayla evini de ateşe veren 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İlçenin Haçovit Yaylası'nda, dün sabah saatlerinde Arif Altuntaş’a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, evde bulunan Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan inceleme ve araştırmada evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

        ÖLDÜRÜP EVİ ATEŞE VERDİLER

        Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabaları M.A. ile M.A. arasında çıkan kavgada suça sürüklenen çocuk A.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, cinayetin ardından şüphelilerin, evi ateşe verdiği tespit edildi.

        Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler M.A., A.A. ve M.A., geniş güvenlik önlemleri altında, çelik yelekle, ilçe adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden eli sargılı olan A.A.’nın yüzünü kapatarak gizlemeye çalıştığı dikkati çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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