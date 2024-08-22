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        Trabzon'da 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren 3 şüpheli adliyede (2)

        2KİŞİ TUTUKLAMATrabzon'un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ı (66) bıçaklayarak öldürüp, kaldıkları yayla evini de ateşe vermek suçundan yakalanan Mehmet Altuntaş (24) ve Atilla A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 19:20 Güncelleme: 22.08.2024 - 19:20
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        Trabzon'da 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren 3 şüpheli adliyede (2)
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        2KİŞİ TUTUKLAMA

        Trabzon’un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ı (66) bıçaklayarak öldürüp, kaldıkları yayla evini de ateşe vermek suçundan yakalanan Mehmet Altuntaş (24) ve Atilla A. (15), çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli Murat Altuntaş serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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