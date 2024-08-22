Trabzon'da 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren 3 şüpheli adliyede (2)

Trabzon’un Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67) ve Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ı (66) bıçaklayarak öldürüp, kaldıkları yayla evini de ateşe vermek suçundan yakalanan Mehmet Altuntaş (24) ve Atilla A. (15), çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheli Murat Altuntaş serbest kaldı.

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