Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları, 27 Ağustos'ta açılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda mevcut havalimanımızı genişletmek ve Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için başladığımız çalışmaları tamamladık. Yeni hizmet binalarını ve bağlantı yolunu 27 Ağustos Salı günü hizmete açacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Trabzon Havalimanı'nın artan yolcu sayısı ve ihtiyaçlar doğrultusunda kapasitesinin artırılması amacıyla başlattıkları yenileme çalışmalarının tamamlandığını, yapımı tamamlanan yeni hizmet binaları ve alanlarını 27 Ağustos Salı günü hizmete açacaklarını duyurdu. Yeni hizmet binalarını Trabzon'un artan yolcu kapasitesine hizmet verebilecek büyüklükte yaptıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, dış hatlar gelen yolcu binasını 3 bin 77, CIP yolcu binasını ise 860 metrekare büyüklükte inşa ettiklerini söyledi.

'EN YOĞUN 9'UNCU HAVALİMANI KONUMUNDA' Trabzon Havalimanı'nda artan yolcu sayısı ve ihtiyaçlar doğrultusunda başlattıkları genişletilmesi çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, "2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunan havalimanımız, ülkemizin en yoğun 9'uncu havalimanı konumunda. 2024 yılında ise bu zamana kadar 17 bin 208 uçak trafiğiyle 2,5 milyona yakın yolcu ağırladı. Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da mevcut havalimanımızı genişletmek ve Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için başladığımız çalışmaları tamamladık. Yeni hizmet binalarını ve bağlantı yolunu 27 Ağustos Salı günü hizmete açacağız" dedi.