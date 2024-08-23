Trabzonspor turu rövanşa bıraktı
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi St.
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi St. Gallen ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, tur şansını ikinci maça bıraktı. Bordo-mavili takım ortaya koyduğu iyi oyuna karşı gol yollarında başarılı olamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer bu maçın rövanşında St. Gallen ile 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’da Paparapark’ta karşılaşacak.
Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler ise bordo-mavili takımın St. Gallen ile berabere kaldığı maçı manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.
Başlıklar şu şekilde:
Taka gazetesi: Tur Papara Park’a kaldı
Kuzey Ekspres: Papara Park’ta bu iş biter
Sonnokta: Trabzon’da turlarız
Karadeniz: Size Trabzon’da Papara’yı yedirir evinize göndeririz
Günebakış: Tur Trabzon’a kaldı
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