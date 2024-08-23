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        Trabzonspor turu rövanşa bıraktı

        UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi St.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 12:32 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:35
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        Trabzonspor turu rövanşa bıraktı
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        UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi St. Gallen ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, tur şansını ikinci maça bıraktı. Bordo-mavili takım ortaya koyduğu iyi oyuna karşı gol yollarında başarılı olamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Bordo-mavililer bu maçın rövanşında St. Gallen ile 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’da Paparapark’ta karşılaşacak.

        Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler ise bordo-mavili takımın St. Gallen ile berabere kaldığı maçı manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

        Başlıklar şu şekilde:

        Taka gazetesi: Tur Papara Park’a kaldı

        Kuzey Ekspres: Papara Park’ta bu iş biter

        Sonnokta: Trabzon’da turlarız

        Karadeniz: Size Trabzon’da Papara’yı yedirir evinize göndeririz

        Günebakış: Tur Trabzon’a kaldı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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