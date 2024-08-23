Trabzonspor turu rövanşa bıraktı

Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler ise bordo-mavili takımın St. Gallen ile berabere kaldığı maçı manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Bordo-mavililer bu maçın rövanşında St. Gallen ile 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’da Paparapark’ta karşılaşacak.

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