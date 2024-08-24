Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Karadeniz'de balıkçıların, yeni av sezonu hazırlığı

        KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'de balıkçıların, yeni av sezonu hazırlığı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARADENİZ’de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp, av yasağının sona ermesi için gün sayan balıkçılar, bereketli av dönemi geçirmeyi temenni ediyor.

        Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını hızlandırdı. Ağlarını onaran balıkçılar, kızağa alınan teknelerin alt kısımlarının boya işlerini, pervanelerin balans ayarı ve parlatılmasının yanı sıra sonar cihazlarının da son kontrolünü yapıyor. Tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Trabzonlu balıkçılar, bu yıl bereketli av dönemi umut ediyor.

        ‘BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ’

        Teknelerinin boya ve tamir gereken bölümlerini tamir eden balıkçı Erdal Terzi, “Taşlanacak yerleri taşlıyoruz. Şu anda güverte kapaklarını yapıyoruz. Dengesiz gelen yerleri taşlıyorum. Ağ olsun, raspa boyası olsun bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. İşlerimiz bitmek üzere. Ondan sonra Allah’ın izniyle denize açılırız” dedi.

        ‘BEREKETLİ BİR SEZON OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR’

        Balık ağlarını tamir eden balıkçı Oğuzhan Yazıcı, “Av sezonu için ağları hazırlık yapıyoruz. Hamsi ağlarımız hazır. Palamut av sezonu için hazırlık yapıyoruz. Şu anlık görünen tabloda bereketli bir sezon olacak gibi görünüyor. Rızık Allahtan ne olacağını bilemeyiz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sayıları artıyor! Her yıl 800 yangın daha
        Sayıları artıyor! Her yıl 800 yangın daha
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Gram altında rekor
        Gram altında rekor
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        İzlanda'da buz mağarası çöktü
        İzlanda'da buz mağarası çöktü
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Muslera müjdesi!
        Muslera müjdesi!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da itfaiye ekipleri özel gereksinimli çocuğa hayalindeki günü yaşa...
        Trabzon'da itfaiye ekipleri özel gereksinimli çocuğa hayalindeki günü yaşa...
        Trabzon'da balyozla parktaki eşyalara zarar veren kişi yakalandı
        Trabzon'da balyozla parktaki eşyalara zarar veren kişi yakalandı
        Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı
        Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı
        Horon molasında kalbine yenik düştü
        Horon molasında kalbine yenik düştü
        Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı