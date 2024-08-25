Trabzon'da lunaparkta dönme dolapta mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Karadeniz Sahil Yolu Yenimahalle mevkisindeki İpek Yolu Fuar Alanı'nda özel bir işletmeye ait lunaparkta hareket halindeki dönme dolap, akşam saatlerinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle aniden durdu. Dönme dolap kabinlerinde mahsur kalan 20 kişi panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalanlar, merdiven uzatılan dönme dolaptan indirildi. Aralarında çocukların da bulunduğu dönme dolaptakiler, mahsur kaldıkları anları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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