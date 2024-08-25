Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas ve 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Geniş alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre ekibi St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.

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