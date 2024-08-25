Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre ekibi St.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre ekibi St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas ve 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Geniş alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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