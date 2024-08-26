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        Horon molasında kalbine yenik düştü

        TRABZON'da yayla şenliğinde bir süre horon oynayıp, sandalyede dinlenen Sabri Uslu (84), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 00:29 Güncelleme: 26.08.2024 - 00:35
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        Horon molasında kalbine yenik düştü
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        TRABZON'da yayla şenliğinde bir süre horon oynayıp, sandalyede dinlenen Sabri Uslu (84), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Düzköy ilçesine bağlı Fengo Yaylası’nda geleneksel olarak düzenlenen yayla şenliklerine katılan Sabri Uslu, kemençe, davul ve zurna eşliğinde kurulan halkaya girerek horon tepti. Horon sonrası alanda sandalyede oturak dinlenmek isteyen Uslu, aniden yığıldı. Çevredekiler tarafından Düzköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Uslu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Bölgede yayla şenliklerin müdavimi olarak bilinen ve 'Bıyık Mehmet' lakabıyla tanınan Sabri Uslu'nun cenazesi, Çarşıbaşı ilçesinde toprağa verilecek.

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