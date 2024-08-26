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        Bıçak Tanıtım Parkı'na 'balyozlu saldırı' kamerada

        TRABZON'daBıçak Tanıtım Parkı'ndaki tabela ile hediyelik eşya vitrini camlarına balyozla saldıran E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:35 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:40
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        Bıçak Tanıtım Parkı'na 'balyozlu saldırı' kamerada
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        TRABZON'daBıçak Tanıtım Parkı'ndaki tabela ile hediyelik eşya vitrini camlarına balyozla saldıran E.C. (51), gözaltına alındı. O anlar, kameraya yansıdı.

        Olay, sabah saatlerinde Sürmene ilçesindeki sahilde yer alan Bıçak Tanıtım Parkı'nda meydana geldi. Parka gelen E.C., bilinmeyen nedenle elindeki balyozla 'Sürmene' yazılı elektrikli tabela ve hediyelik eşya ürünlerinin sergilendiği vitrin camlarını balyozla kırdı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Balyozlu saldırı, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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